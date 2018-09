Dupa Apple, si Amazon a ajuns la o capitalizare de 1.000 de miliarde de dolari

Daca ritmul de crestere a actiunilor Amazon se va mentine, va fi doar o chestiune de timp pana cand gigantul comertului online va eclipsa Apple, care a atins pragul de 1.000 de miliarde de dolari pe 2 august.Apple a avut nevoie de 38 de ani pentru a atinge o capitalizare de 1.000 de miliarde de dolari, in timp ce Amazon a reusit acest lucru in 21 de ani, potrivit Reuters.In timp ce iPhone si alte dispozitive ale Apple raman populare, iar veniturile companiei sunt in crestere, compania nu tine pasul cu avansul rapid al vanzarilor Amazon.Amazon a impresionat investitorii prin diversificarea cu succes a afacerilor sale in toate sectoarele de retail, modificand modul in care oamenii cumpara produse si exercitand presiuni majore asupra multor magazine traditionale.In plus, Amazon ofera servicii de streaming video si a cumparat reteaua de supermarketuri Whole Foods, in timp ce serviciile sale cloud pentru companii au devenit o sursa majora de profit si venituri.Apple este prezenta la bursa din decembrie 1980, dar actiunile companiei au inceput sa creasca puternic dupa 25 de ani, odata cu lansarea iPhone.Amazon, fondata in garajul lui Jeff Bezos in 1994 ca retailer online de carti, este tranzactionata la bursa din 15 mai 1997, la pretul de 1,5 dolari pe actiune.Pana in octombrie 2009, actiunile Amazon au crescut la 100 de dolari pe unitate si au atins 1.000 de dolari pe unitate pe 30 mai 2017, mentinandu-se la acest nivel pana pe 27 octombrie 2017.Zece luni mai tarziu, pe 30 august, actiunile Amazon au atins pentru prima oara 2.000 de dolari pe unitate, cu 50 de dolari sub nivelul care ii sigura o valoarea de piata de 1.000 de miliarde de dolari.Marti, titlurile Amazon au atins 2.050,2677 dolari pe unitate, fiind tranzactionate ulterior la 2.035,69 dolari pe unitate,In acest an, actiunile Amazon au crescut cu 74%, in timp ce titlurile Apple au avansat cu 34,7%.Analistii anticipeaza ca veniturile Apple vor creste cy 14,9% in anul fiscal care se va incheia in septembrie, iar veniturile Amazon vor avansa cu 32% in 2018, arata datele Thomson Reuters. ...citeste mai departe despre " Dupa Apple, si Amazon a ajuns la o capitalizare de 1.000 de miliarde de dolari " pe Ziare.com