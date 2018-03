Dupa Congresul SUA, si Uniunea Europeana cere clarificari de la Facebook in dosarul Cambridge Analytica

"Cer companiei Facebook sa ofere mai multe clarificari si sa precizeze ce utilizatori europeni sunt afectati", a declarat Vera Jourova pentru publicatia "Bild am Sonntag".Astfel, Jourva a anuntat ca ii va trimite o scrisoare directorului general al companiei Facebook, Sheryl Sandberg."Utilizarea frauduloasa a datelor a 50 de utilizatori este complet inacceptabila", a adaugat aceasta.Vineri, Congresul Statelor Unite i-a cerut fondatorului si directorului general al companiei Facebook, Mark Zuckerberg , sa depuna marturie in privinta situatiei generate de colectarea datelor a peste 50 de milioane de utilizatori de catre firma Cambridge Analytica.Un purtator de cuvant al companiei Facebook a confirmat primirea documentului din partea Congresului american si analizarea acestuia, fara a preciza daca Zuckerberg va accepta sau nu sa depuna marturie.Liderii Comisiei de Comert din Senatul SUA au cerut, de asemenea, audierea lui Mark Zuckerberg. Senatorul John Thune, presedintele comisiei, si Bill Nelson, liderul democratilor, au anuntat contactarea companiei Facebook "pentru a gasi o data potrivita pentru ca domnul Zuckerberg sa depuna marturie in urmatoarele saptamani".Joi, Mark Zuckerberg a declarat ca este dispus sa fie audiat in Congresul SUA, daca in acest fel vor fi furnizate toate informatiile relevante despre acest caz. El a recunoscut ca au fost facute "erori" in colaborarea cu firma Cambridge Analytica.Doi senatori au cerut Comisiei Federale de Comert, autoritatea de reglementare a practicilor de consum din SUA, sa investigheze daca alte companii au obtinut in mod necorespunzator date ale utilizatorilor retelei Facebook.Mark Zuckerberg a fost convocat si in Parlamentul britanic, dupa scandalul furtului de date FacebookUn activist pentru transparenta, Christopher Wylie, a dezvaluit pentru publicatiile New York Times si Observer ca firma Cambridge Analytica, detinuta de miliardarul specializat in tranzactii speculative Robert Mercer si condusa la acea vreme de Steve Bannon, a participat la campania electorala a lui Donald Trump folosind fraudulos profilurile Facebook a peste 50 de milioane de alegatori americani, pentru a construi un puternic program software, in scopul anticiparii si influentarii preferintelor electorale.Aceeasi ...citeste mai departe despre " Dupa Congresul SUA, si Uniunea Europeana cere clarificari de la Facebook in dosarul Cambridge Analytica " pe Ziare.com