Dupa o decizie care a dat peste cap lumea, Senatul SUA adopta o restabilire a neutralitatii Internetului

Insa acest proiect - adoptat cu 52 de voturi la 47 - este doar simbolic, deoarece este necesar ca textul sa treaca si prin Camera Reprezentantilor, iar apoi sa obtina o majoritate suficienta care sa-i permita sa treaca de un eventual veto prezidential, relateaza AFP.Comisia Federala a Comunicatiilor (FCC) a abrogat in decembrie prin vot "neutralitatea Internetului", adoptata in mandatul lui Barack Obama , care obliga furnizorii de acces la Internet sa trateze in acelasi fel toate continuturile (site-uri, muzica, filme, seriale) din reteaua lor.Administratia Trump apreciaza, din contra, ca ele risca sa descurajeze investitii in noi servicii, iar FCC a dat curs acestei opinii.Trei republicani s-au alaturat, miercuri, democratilor in contestarea deciziei FCC.Mai multe organizatii apreciau ca abrogarea de catre FCC risca sa permita operatorilor sa puna sa se plateasca mai mult in contul unor servicii care fac concurenta ofertelor si partenerilor lor."Fara protectia regulilor cu privire la neutralitatea Internetului, furnizorii de acces vor avea dreptul sa blocheze, sa incetineasca sau sa impuna taxe asupra continuturilor, ceea ce va limita optiunea utilizatorilor si va impiedica operatorii mici sa intre pe piata", a declarat Ferras Vinh de la Centrul pentru Democratie si Tehnologie, care sustine principiul neutralitatii.USTelecom, un grup de lobby care reprezinta furnizorii, si-a exprimat dezamagirea dupa votul din Senat."Anuleaza orice efort depus pentru a pastra un Internet deschis si dinamic", a apreciat intr-un comunicat presedintele grupului, Jonathan Spalter.