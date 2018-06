Termenii acordului nu au fost dezvaluiti in documentul respectiv, transmite Reuters.Un purtator de cuvant al Apple a refuzat sa comenteze termenii intelegerii, iar Samsung nu a raspuns solicitarilor de informatii.Acordul incheie un conflict declansat de Apple impotriva Samsung incepand din 2011, legat de acuzatiile ca Samsung a incalcat brevetele Apple prin copierea design-ului iPhone. In luna mai, un juriu american a decis ca Apple trebuie sa primeasca despagubiri in valoare de 539 de milioane de dolari.Samsung a platit anterior Apple 399 de milioane de dolari drept compensatii pentru incalcarea brevetelor.Compania ar fi trebuit sa plateasca Apple inca aproape 140 de milioane de dolari, daca verdictul ar fi fost mentinut. Nu se stie cat va plati Samsung producatorului iPhone in urma acordului de inchidere a litigiului.Citeste si:O noua batalie castigata de Apple: Samsung trebuie sa-i plateasca jumatate de miliard de dolariSamsung a copiat Apple. Si invers. Ce despagubiri trebuie sa isi plateasca cei doi giganti ...citeste mai departe despre " Dupa o lupta de 7 ani, Apple si Samsung au convenit inchiderea unui conflict in instanta legat de brevete " pe Ziare.com