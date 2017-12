Acum cateva luni, el s-a intalnit cu Jacqueline Moudeina, prima femeie avocat din Ciad si o adevarata luptatoare pentru drepturile omului.Aceasta voia sa il duca in fata justitiei pe fostul dictator Hissene Habre, care a ordonat uciderea a 40.000 de oameni si a comis multe alte ilegalitati.Snowden i-a spus lui Moudeina ca luceaza la o aplicatie care poate transforma orice telefon mobil intr-un soi de senzor de miscare, care te avertizeaza arunci cand cineva incearca sa iti acceseze dispozitivul.De asemenea, te notifica daca cineva a intrat in camera fara ca tu sa stii, daca ti-a umblat prin lucruri sau daca ti-a furat ceva.Snowden si-a amintit discutia cu avocata din Ciad in cadrul unui interviu acordat publicatiei The Verge."Mi-a spus ca are nevoie disperata de asa ceva, cat mai repede si ca va fi in folosul multora", a precizat acesta.Aplicatia se numeste Haven, a fost lansata de curand si e capabila de foarte multe lucruri.Citeste mai departe despre " Edward Snowden a creat o aplicatie care iti protejeaza laptopul de intrusi (Video) " pe Ziare.com