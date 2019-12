Sistemul hyperloop ar trebui, potrivit lui Elan Musk, sa revolutioneze traficul din marile orase. Mai exact, cei mai multi dintre locuitori ar putea circula cu trenuri care sa se deplaseze pe o perna magnetica, prin tuneluri subterane vidate.The Boring Company este o compania ar urma sa construiasca tunelurile, si a fost infiintata in 2016, ca subdivizie a Space X, detinuta tot de Musk.Omul de afaceri a vorbit anterior despre un prim tunel de incercare sapat la Hawthorne, in California, dar si despre alte proiecte cum ar fi The Chicago Express Loop sau East Coast Loop.Recent, intr-un mesaj pe Tweeter, Musk a sustinut ca spera ca primul tunel construit in California sa fie inaugurat in cursul anului 2020.Boring Co is completing its first commercial tunnel in Vegas, going from Convention Center to Strip, then will work on other projects- Elon Musk (@elonmusk) December 28, 2019Elon Musk este insa cunoscut atat pentru planurile sale ambitioase, cat si pentru frecventa cu care depaseste termenele limita anuntate, in cadrul unora dintre proiectele sale. ...citeste mai departe despre " Elon Musk spune ca in 2020 ar putea finaliza tunelul pentru transport hyperloop. Iata ce ar insemna (Video) " pe Ziare.com