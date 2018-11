Expert: Autoritatea pentru protectia datelor nu are dreptul sa faca investigatii in cazul Teleorman Leaks. Iata de ce legea e de partea jurnalistilor

Pe 8 noimebrie, RISE Project a facut publica o adresa prin care ASPDCP le cerea jurnalistilor sa isi dezvaluie sursele in cazul Teleorman Leaks. In plus, Autoritatea le solicita acestora sa mentioneze temeiul legal in care au folosit date cu caracter personal ale persoanelor a caror activitate era descrisa in investigatia jurnalistica si cerea punerea la dispozitie a tuturor celorlalte informatii legate de subiect care contin date cu caracter personal.Nu in ultimul rand, Autoritatea cerea informatii privind alte situatii in care au fost dezvaluite datele si despre suportul pe care jurnalistii le detin. De asemenea, jurnalistilor li se cerea sa explice cum au anuntat persoanele vizate de investigatie ca datele personale le vor fi prelucrate.ASPDCP sustinea ca solicita informatii in contextul in care, potrivit legii, este insarcinata sa vegheze la respectarea prevederilor Regulamentului General pentru Protectia Datelor (GDPR), in vigoare in toate statele membre incepand cu data de 25 mai 2018.ASPDCP mentiona in adresa ca - in cazul in care nu se conformeaza si nu pune la dispozitie informatiile solicitate in termen de 10 zile - RISE Project risca amenzi de pana la 20 de milioane de euro.In acest context, expertul in digitalizare Radu Mihaiu, coordonator in cadrul Comisiei de Taiat Hartii, a explicat clar, intr-o postare de pe o retea de socializare, de ce fiecare dintre solicitarile ASPDCP este nefondata. Mai exact, sustine Radu Mihaiu, in baza prevederilor GDPR si a legislatiei romanesti, jurnalistii aveau dreptul sa documenteze si sa publice investigatia, iar ASPDCP nu are niciun drept sa se amestece!Mai exact - sustine Radu Mihaiu - scopul in care jurnalistii au prelucrat datele cu caracter personal este mentionat clar in GDPR, la articolul 6, litera e).Respectivul paragraf mentioneaza ca datele cu caracter personal pot fi prelucrate in vederea "indeplinirii unei sarcini care serveste unui interes public sau care rezulta din exercitarea autoritatii publice cu care este investit operatorul".In acelasi timp, Legea 190/2018 prevede ca in scopuri jurnalistice datele cu caracter personal pot fi prelucrate cu derogare ...citeste mai departe despre " Expert: Autoritatea pentru protectia datelor nu are dreptul sa faca investigatii in cazul Teleorman Leaks. Iata de ce legea e de partea jurnalistilor " pe Ziare.com