Facebook a cerut mai multor spitale acces la datele medicale ale pacientilor

Compania dorea sa coreleze datele cu propriile informatii despre utilizatori pentru a ajuta spitalele sa determine care pacienti au nevoie de un tratament medical special, scrie CNBC.Desi luna trecuta Facebook se afla in discutii cu mai multe organizatii de sanatate precum Facultatea de Medicina Stanford sau Colegiul American de Cardiologie, ideea a ramas in stadiul de propunere si nu a fost pusa in aplicare din cauza scandalului Cambridge Analytica in cadrul caruia Facebook a fost acuzata ca nu face suficient pentru a proteja datele personale ale utilizatorilor."Acest proiect a ramas in stadiul de propunere si nu am primit, distribuit sau analizat datele nimanui", a precizat purtatorul de cuvant al Facebook pentru CNBC.Facebook a specificat ca datele ar fi fost folosite doar pentru cercetari efectuate de comunitatea medicala.Imaginea companiei americane a avut de suferit dupa ce s-a descoperit ca firma de consultanta politica Cambridge Analytica, care a lucrat pentru Donald Trump , a obtinut, fara permisiune, datele personale a 87 de milioane de utilizatori pe care le-a folosit apoi pentru reclame politice orientate.