Facebook a dat in judecata firma israeliana NSO, pentru un atac asupra WhatsApp

Atacul a vizat jurnalisti, diplomati, activisti ai drepturilor omului, oficiali guvernamentali de rang inalt si alte persoane, potrivit plangerii facute la Tribunalul Districtual din San Francisco, arata Reuters.Facebook vrea ca NSO sa nu mai poata accesa sau incerca sa acceseze WhatsApp si serviciile Facebook, solicitand si despagubiri a caror valoare nu a fost precizata.Reprezentantii NSO din Washington si Tel Aviv nu au raspuns imediat solicitarilor de comentarii.NSO s-ar fi folosit de o lacuna a WhatsApp pentru a ataca cibernetic telefoane, provocand consternare la nivel international cand atacul a fost facut public, in luna mai a acestui an.La momentul respectiv, WhatsApp a anuntat ca vulnerabilitatea a fost folosita pentru a ataca "un numar selectat de utilizatori", dar nu a oferit alte informatii.Softul NSO de atacare a telefoanelor a fost implicat anterior intr-o serie de abuzuri ale drepturilor omului din America Latina si Orientul Mijlociu, inclusiv intr-un scandal de spionaj in Panama si o incercare a a spiona un angajat al Amnesty International din Londra. ...citeste mai departe despre " Facebook a dat in judecata firma israeliana NSO, pentru un atac asupra WhatsApp " pe Ziare.com