Facebook a fost data in judecata de un actionar, dupa prabusirea actiunilor

Actionarul James Kacouris acuza Facebook si pe directorii acesteia, intr-o plangere depusa la un tribunal federal din Manhattan, ca au facut declaratii inselatoare sau ca nu au comunicat incetinirea cresterii veniturilor, scaderea marjelor de profit si declinul utilizatorilor activi.Kacouris a aratat ca piata a fost socata cand adevarul a inceput sa iasa la iveala, miercuri. El a spus ca scaderea de 19% a preturilor actiunilor, in ziua urmatoare, a fost efectul incalcarii legislatiei federale de catre partile reclamate.Prin aceasta reclamatie, Kacouris vrea sa declanseze un proces colectiv si sa obtina daune nespecificate, transmite Reuters. Un purtator de cuvant al Facebook a refuzat sa comenteze.Actionarii dau deseori in judecata companiile in Statele Unite, dupa scaderea neasteptata a preturilor actiunilor, in special daca pierderile sunt semnificative.Impotriva Facebook au fost intentate numeroase procese in urma scandalului referitor la folosirea improprie a datelor personale ale utilizatorilor Facebook de catre firma de consultanta Cambridge Analytica. Multe dintre aceste procese au fost unificate la un tribunal din San Francisco.Scaderea actiunilor Facebook l-a afectat si pe Mark Zuckerberg, a carui avere s-a redus cu aproape 16 miliarde de dolari. Acesta se afla in prezent pe locul al saselea in topul miliardarilor realizat de Forbes, cu o avere de 66 de miliarde de dolari.Actiunile Facebook au scazut si vineri, cu 0,8%, la 174,89 dolari pe unitate, la bursa Nasdaq.Citeste si:Facebook, la rascruce. Mark Zuckerberg pierde miliarde de dolari in incercarea de a salva compania. Va reusi?Facebook a inregistrat cea mai mare cadere din istoria bursei americane. A pierdut 124 miliarde de dolari