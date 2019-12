Este cea mai mare amenda impusa vreodata intr-un caz legat de protectia consumatorilor, a precizat Oficiul Concurentei din Ungaria.GVH sustine ca Facebook Irlanda a incalcat legea cand si-a facut reclama pe site, spunand ca serviciile sale sunt gratuite.Clientii nu trebuie sa plateasca pentru folosirea serviciilor, dar ei genereaza profit afacerii prin activitatile lor de utilizatori si prin publicarea datelor lor, platind, de fapt, pentru servicii, a apreciat Oficiul Concurentei din Ungaria.Institutia informeaza ca decizii similare au fost luate in SUA si Europa si a tinut cont ca Facebook, presat de Comisia Europeana si de autoritatile pentru protectia consumatorilor din statele membre UE, si-a actualizat serviciile si conditiile pentru utilizatori in aprilie 2019.In iulie, Agentia de Protectie a Consumatorilor Americani a aplicat o amenda record de 5 miliarde de dolari pentru Facebook pentru ca si-ar fi "inselat" utilizatorii cu privire la controlul asupra vietii lor private, in special in cursul unei scurgeri masive de date personale catre firma britanica Cambridge Analytica, implicata in campania prezidentiala a lui Donald Trump si in cea pentru Brexit, in Marea Britanie.Imagine de Hermann Traub de la Pixabay ...citeste mai departe despre " Facebook a primit o amenda de 3,6 milioane de euro in Ungaria, dintr-un motiv cat se poate de ciudat " pe Ziare.com