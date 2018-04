Facebook admite strangerea de informatii chiar si de la cei care nu utilizeaza reteaua

David Baser a venit astfel in intampinarea celor aproape 40 de intrebari la care compania si presedintele sau, Mark Zuckerberg , nu au putut raspunde in cadrul interpelarii sale de Congresul SUA, relateaza EFE."Atunci cand se viziteaza un site sau o aplicatie care utilizeaza serviciile noastre, noi primim informatii, chiar si de la cei care nu sunt conectati sau nu au un cont de Facebook", a subliniat responsabilul, intr-un mesaj publicat pe site-ul companiei.Aceasta strangere de date are loc cand internautul apasa butonul "Like" sau "Share" pe retea sau cand isi foloseste contul pe o retea de socializare, pentru a se face remarcat pe un portal sau pe o aplicatie. Twitter , Pinterest si Linkedin au la randul lor astfel de butoane de like si share pentru a-i ajuta pe utilizatori sa dezvaluie lucruri (...) De fapt, majoritatea site-urilor si aplicatiilor trimit asftel de informatii companiilor cu fiecare apasare de buton", a spus David Baser.Potrivit lui, astfel de informatii permit Facebook sa-si imbunatateasca "continutul si publicitatea" si cuprind date despre adresa IP locala, navigatorul folosit sau tipul sistemului de operare utilizat, pentru ca "nu toate sistemele si aparatele opereaza cu aceleasi caracteristici".Aceste clarificari intervin dupa ce saptamana trecuta Zuckerberg a comparut in fata Congresului SUA pentru a da lamuriri despre scandalul generat de Cambridge Analytica.Potrivit companiei de analiza a datelor, care a colaborat cu echipa lui Donald Trump in timpul campaniei pentru alegerile prezidentiale din 2016, aceste informatii au fost utilizate pentru a dezvolta un program informatic, menit sa prezica deciziile votantilor si a putea astfel sa le influenteze.Citeste si SUA: Proces colectiv impotriva sistemului de recunoastere faciala al FacebookNe asculta Facebook telefoanele? Ce a spus Zuckerberg despre aceasta populara teoriei a conspiratieiFacebook, la rascruce. Mark Zuckerberg a salvat situatia, purtand costum si cravata, dar democratia e inca amenintata ...citeste mai departe despre " Facebook admite strangerea de informatii chiar si de la cei care nu utilizeaza reteaua " pe Ziare.com