Facebook, amendata cu 500.000 de lire sterline in scandalul Cambridge Analytica

Oficiul Comisarului pentru Informatii din Marea Britanie a comunicat ca sanctiunea a fost aplicata dupa ce agentia a concluzionat ca Facebook a esuat sa protejeze datele persoanele ale utilizatorilor sai si nu a dat dovada de transparenta privind modul in care datele sunt colectate de alte entitati."Sanctiunile si anchetele pedepsesc actori rau intentionati, insa scopul meu real este de a efectua o schimbare si de a restabili increderea in sistemul nostru democratic", a declarat Elizabeth Denham, comisarul pentru Informatii.In primul semestru al anului in curs, Facebook a obtinut venituri de 500.000 de lire sterline la fiecare cinci minute si jumatate.Datele a aproximativ 87 de milioane de utilizatori Facebook, majoritatea din Statele Unite si mai multe tari UE, inclusiv Romania, au fost accesate ilegal de compania de consultanta britanica Cambridge Analytica, a anuntat reteaua de socializare online.Cambridge Analytica, o firma specializata in analizarea datelor online, implicata in campania presedintelui SUA Donald Trump si in cea pro-Brexit, a exploatat in scop electoral datele de pe Facebook a zeci de milioane de cetateni americani si europeni, utilizand datele sustrase pentru a le trimite reclame politice personalizate.