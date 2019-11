Facebook anunta ca a eliminat 5,4 miliarde de conturi false de la inceputul anului

In raportul sau bianual privind transparenta, gigantul retelelor de socializare explica faptul ca si-a "imbunatatit capacitatile de a detecta si bloca" crearea de conturi "false sau abuzive", pana in punctul de a impiedica milioane de tentative in fiecare zi.Facebook da asigurari ca numai din ianuarie si pana in martie a eliminat 2,2 miliarde de conturi, un record."Din moment ce blocam tot mai multe conturi false inainte chiar ca ele sa fie create, avem tot mai putine de dezactivat, iar interventiile noastre s-au redus din primul trimestru", precizeaza compania.Eliminarile de conturi au ramas totusi la niveluri foarte ridicate.Dupa operatiuni de manipulare la alegerile americane din 2016, orchestrate in special din Rusia, Facebook si alte platforme de socializare au reactionat cu o serie de masuri adoptate treptat din 2018 pentru a lupta impotriva conturilor false si dezinformarii, atat in privinta continutului distribuit de utilizatori, cat si a reclamelor.Reteaua de socializare dominanta si-a inmultit de asemenea eforturile, in special in materie de transparenta, pentru a restabili increderea in relatia cu utilizatorii sai, in special in privinta guvernelor care incearca sa exercite un control mai mare asupra aplicatiilor si datelor sale.Raportul arata astfel ca autoritatile americane au formulat peste 50.000 de solicitari pentru a obtine date de la utilizatori de Facebook din ianuarie pana in iunie 2019, o cifra in crestere cu 23% comparativ cu semestrul precedent.In majoritatea cazurilor, este vorba de solicitari legale, bazate pe decizii ale justitiei, dar poate fi vorba si de "urgente"."Daca o solicitare ni se pare nejustificata sau prea extinsa, ne vom apara si o vom combate in instanta daca e nevoie. Nu furnizam acces prin usi din spate la informatiile oamenilor", insista Facebook.In primul semestru, numarul cererilor de la guverne a crescut cu 16%, la peste 128.000 in total, cu India si Marea Britanie pe pozitiile a doua si a treia, urmate de Germania si Franta.Citeste si:Facebook a eliminat peste 2 miliarde de conturi false in 3 luniFacebook estimeaza ca 5% din conturile active sunt "false" Mark Zuckerberg anunta ca Facebook, Instagram si Whatsapp vor avea o noua fata. Iata ce va schimba ...citeste mai departe despre " Facebook anunta ca a eliminat 5,4 miliarde de conturi false de la inceputul anului " pe Ziare.com