Facebook anunta masuri pentru combaterea dezinformarii inaintea alegerilor din 2020

Facebook a comunicat luni ca va deveni mai transparenta prin masuri cum ar fi afisarea mai multor informatii despre detinatorul confirmat al unei pagini in reteaua sociala sau etichetarea mai vizibila a continutului marcat ca fals de verificatori independenti.Gigantul media a fost acuzat in ultimele saptamani de politica de excludere de la verificari a publicitatii electorale a politicienilor, care i-a revoltat pe candidatii democrati Joe Biden si Elizabeth Warren.Saptamana trecuta, fondatorul si managerul general al Facebook, Mark Zuckerberg , a justificat politica respectiva, sustinand ca media sociale au creat modalitati revolutionare de exprimare, care nu trebuie eliminate.In aceeasi zi, campania electorala a lui Biden a cerut eliminarea unei reclame difuzate de un super-comitet de actiune - grup de campanie, nu un anumit politician - despre care a sustinut ca contine afirmatii false despre fostul vicepresedinte al SUA.Katie Harbath, responsabila Facebook pentru politica globala legata de alegeri, a raspuns ca daca reclama respectiva, in prezent inactiva, va fi difuzata din nou, va fi trimisa de Facebook unor verificatori externi.Luni, Facebook a anuntat ca va interzice reclamele platite in care alegatorii din Statele Unite sunt indemnati sa nu voteze. Zuckerberg a declarat presei ca interzicerea dezinformarii electoratului se va aplica si publicitatii difuzate de politicieni.Compania va incepe sa eticheteze presa de stat pe pagina sa si in biblioteca de reclame a site-ului si a comunicat, intr-un articol pe blog, ca intentioneaza sa extinda politica de etichetare la anumite materiale atat pe Facebook, cat si pe Instagram, de la inceputul anului viitor.Zuckerberg a mai anuntat ca, in cadrul eforturilor de a facilita utilizarea bibliotecii de reclame, Facebook va introduce un instrument de urmarire a cheltuielilor candidatilor la presedintia SUA, care va arata cat au cheltuit acestia pentru reclame politice.Biblioteca de reclame politice a Facebook a fost lansata in 2017, dar baza de date a fost criticata de unii cercetatori pentru intretinerea de slaba calitate si pentru ca nu furnizeaza informatii utile pentru directionarea publicitatii.Facebook are in vedere si o protectie mai buna a conturilor de Facebook si Instagram ale candidatilor, ale oficialilor alesi si ale personalului