"Acestea au incalcat Termenii si Politicile de publicitate, folosind malware pentru a compromite conturile de Facebook ale utilizatorilor si pentru a rula reclame inselatoare care promovau bunuri precum marfuri contrafacute si pastile pentru slabit", se arata in comunicat.Prin procesul intentat, Facebook isi propune sa traga la raspundere compania ILikeAd Media International Company si pe Chen Xiao Cong si Huang Tao pentru crearea de malware, comiterea de acte de inselaciune cu scopul de a-i face pe oameni sa il instaleze, compromiterea conturilor de Facebook ale utilizatorilor si apoi folosirea acestora pentru a rula reclame inselatoare pe platforma."Inculpatii au folosit pentru unele dintre reclamele lor imagini cu celebritati, pentru a-i incuraja pe oameni sa dea click pe acestea, o practica cunoscuta sub numele de "celeb bait". In unele cazuri, acestia au folosit si o tehnica cunoscuta sub numele de "cloaking". Prin intermediul acestei practici, inculpatii au ascuns in mod voit adevarata pagina de destinatie a link-ului din reclame, afisand doua versiuni diferite ale acesteia: o versiune in sistemele Facebook si o alta versiune pentru utilizatorii platformei", se arata in comunicat.Procesul de identificare si tragere la raspundere a organizatiilor si persoanelor responsabile de "cloaking" este cunoscut ca fiind unul foarte dificil, pentru ca de multe ori aceste actiuni sunt foarte complexe si bine organizate. Din acest motiv, pana in momentul de fata, nu au avut loc multe actiuni legale similiare.In cazul actual, Facebook a anuntat ca a rambursat costurile utilizatorilor afectati si a venit in sprijinul lor pentru a-i ajuta sa isi securizeze conturile. ...citeste mai departe despre " Facebook anunta noi masuri impotriva reclamelor inselatoare " pe Ziare.com