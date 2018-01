Gigantul media a anuntat, marti, ca pe langa eforturile de a selecta postarile prietenilor sau ale membrilor de familie - considerate de "inalta calitate" - si a le aduce in fata, site-ul va incerca sa faca acelasi lucru cu stirile locale.Noua caracteristica va aduce in varful news feed-ului stiri care sunt accesate de utilizatori dintr-o anumita zona geografica (restransa) si continut prioritizat in functie de ce publicatii citesc sau distribuie utilizatorii, potrivit Tech Crunch.Schimbarea a fost anuntata pe Facebook chiar de Mark Zuckerberg , care a spus ca se lucreaza la o serie de actualizari pentru ca news feed-ul utilizatorilor sa contina stiri de calitate si de incredere."Saptamana trecuta am facut o actualizare pentru a afisa mai multe stiri din surse care sunt in general de incredere in comunitatea noastra. Astazi, urmatoarea noastra actualizare este promovarea stirilor din surse locale", a scris Zuckerberg.Prima oara, update-ul aplicatiei va fi disponibil in SUA."Toata aceasta munca este depusa pentru a reduce continutul de stiri false, informatii gresite, clickbait-uri si senzationalism", se mai arata in postare.Citeste si:Facebook isi invata utilizatorii cum sa isi protejeze mai eficient intimitatea onlineUtilizatorii observa deja schimbarile majore facute de Facebook: Nu ma pot obisnui, ma asteptam la un echilibruZuckerberg: Facebook va promova stirile de calitate. Selectia se face pe baza de sondaje printre utilizatori ...citeste mai departe despre " Facebook anunta noi modificari: Va prioritiza stirile locale in news feed-ul utilizatorilor " pe Ziare.com