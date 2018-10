Facebook ar putea fi amendata in UE cu o suma uriasa pentru bresa de securitate anuntata vineri

Comisia pentru Protectia Datelor din Irlanda, principala autoritate de reglementare care supravegheaza Facebook in Europa, a anuntat sambata ca a solicitat mai multe informatii de la companie, despre natura si amploarea bresei de securitate, inclusiv care sunt cetatenii europeni afectati, transmite MarketWatch.Institutia a anuntat ca "este ingrijorata de faptul ca aceasta bresa a fost descoperita marti si ca afecteaza multe milioane de conturi, dar Facebook nu a fost capabila sa clarifice natura bresei si riscul pentru utilizatori".Un purtator de cuvant al companiei a declarat duminica faptul ca Facebook va raspunde intrebarilor autoritatii de reglementare irlandeze si va informa institutia in privinta evolutiilor viitoare.Directorul general al Facebook, Mark Zuckerberg, a declarat vineri ca reteaua de socializare trateaza cu mare seriozitate aceasta problema si ca incearca inca sa determine multe detalii legate de amploarea si impactul incidentului.Pentru Facebook, aceasta bresa este o lovitura majora data eforturilor de a recastiga increderea pierduta in urma unei serii de scandaluri legate de utilizarea in mod nepotrivit a datelor utilizatorilor de catre terti, in scopuri politice.Acest caz va fi unul dintre principalele teste date modului in care autoritatile de reglementare vor aplica noua lege europeaza referitoare la securitatea datelor.Potrivit acestei noi legi, companiile care nu iau masuri suficiente de protejare a datelor utilizatorilor risca o amenda maxima de 20 de milioane de euro sau de 4% din veniturile anuale totale din anul anterior, in functie de care este mai mare. Amenda maxima pentru Facebook ar putea fi de 1,63 de miliarde de dolari.Legea mai prevede ca o companie sa anunte autoritatile de reglementare daca au loc brese de securitate, in termen de 72 de ore, in caz contrar riscand o amenda de 2% din veniturile totale.UE evita sa aplice amenda maxima, daca o companie a cooperat cu autoritatile de reglementare.Autoritatile din Irlanda au spus ca Facebook a comunicat cazul joi seara, ceea ce pare sa se incadreze in termenu ...citeste mai departe despre " Facebook ar putea fi amendata in UE cu o suma uriasa pentru bresa de securitate anuntata vineri " pe Ziare.com