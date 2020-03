Multi ani, Facebook nu a luat nicio masura impotriva conturilor false, nevazand o problema in faptul ca cineva vrea sa aiba mai multe conturi. Abia cand au inceput sa ia amploare campaniile de dezinformare si spam a devenit evident rolul acestor conturi in propagarea minciunilor si a inselatoriilor.Sub presiunea autoritatilor si criticat din toate partile, Facebook a inceput in ultima vreme sa ia masuri impotriva conturilor false. Insa, pentru a depista conturile false folosite in acest gen de campanii, sunt necesare instrumente eficiente, capabile sa le identifice automat pe baza anumitor tipare de comportament.Aici intervine invatarea mecanica, cu care Facebook lucreaza de mai multi ani. Invatarea mecanica este folosita de instrumentele cu care gigantul american depisteaza conturile false.Cu un astfel de instrument, anunta Facebook, au fost eliminate anul trecut 6,6 miliarde de conturi false. In afara de acestea, au fost blocate "din fasa" milioane alte tentative de creare de conturi false.Tehnologia folosita se numeste Deep Entity Classification. Ea foloseste invatarea mecanica si evalueaza comportamentul tuturor utilizatorilor si felul in care acestia interactioneaza pentru a deosebi conturile false de cele reale.DEC creeaza pentru fiecare cont un profil care contine in jur de 20.000 de caracteristici. Practic, se incearca stabilirea unor criterii pe baza carora sa se depisteze comportamentul artificial, invatand cum se comporta utilizatorii obisnuiti si intelegand care sunt diferentele.Conform estimarilor oficiale, conturile false reprezinta 5% din totalul conturilor de Facebook.Citeste si:Facebook a suspendat o retea de conturi ale spionajului rus, care avea ca tinta Europa de EstFacebook anunta ca a eliminat 5,4 miliarde de conturi false de la inceputul anului ...citeste mai departe despre " Facebook are un nou instrument pentru depistarea conturilor false " pe Ziare.com