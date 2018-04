Facebook: Avem nevoie de datele voastre. Daca vreti sa nu le mai folosim, va trebui sa platiti

Utilizatorii care vor ca sa nu mai primeasca deloc astfel de anunturi publicitare vor trebui sa plateasca pentru acest lucru, a spus Sheryl Sandberg, seful departamentului de operatiuni la Facebook, intr-un interviu pentru NBC News, noteaza Time.Declaratiile au fost facute in contextul scandalurilor in care compania lui Mark Zuckerberg a fost implicata in ultima vreme, incepand cu dezvaluirea ca firma de consultanta Cambridge Analytica, cea care a lucrat pentru campania prezedentiala a lui Donald Trump in 2016, ar fi accesat datele a zeci de milioane de utilizatori. Conform celor mai recente informatii oferite de Facebook, au fost afectate 87 de milioane de persoane.Facebook colecteaza o mare varietate de date personale despre utilizatorii sai, de la date demografice, la interese specifice si preferinte. Aceste informatii valoroase sunt puse apoi la dispozitia companiilor care isi fac publicitate pe Facebook si care pot astfel sa le afiseze utilizatorilor reclame personalizate.Utilizatorii pot ajusta setarile de confidentialitate, insa, potrivit directorului de operatiuni al Facebook, eliminarea integrala a publicitatii personalizate va fi un serviciu contra cost - in cazul in care o asemenea optiune va fi disponibila in viitor.Facebook nu vinde datele utilizatorilor, insa "serviciul nostru depinde de datele voastre", a precizat Sheryl Sandberg.Directorul de operatiuni al companiei a adaugat ca a fost initiata o investigatie interna in cazul Cambridge Analytica si a avertizat ca in acest proces ar putea iesi la iveala si alte nereguli.Mark Zuckerberg este asteptat pe 11 aprilie in fata Congresului american pentru a da explicatii cu privire la modul in care Facebook foloseste si protejeaza datele utilizatorilor.Ce inseamna sa fii seful Facebook: Zuckerberg isi poate sterge mesajele trimise, dar utilizatorii obisnuiti nuFacebook incearca sa-si spele pacatele dupa scandal: Noi masuri si restrictii in contextul alegerilor din 2019Facebook a cerut mai multor spitale acces la datele medicale ale pacientilorCambridge Analytica: Au fost folosite datele personale a 2,7 milioane de utilizatori Facebook din UEFacebook face schimbari importante la termenii de utilizare a reteleiC.S. ...citeste mai departe despre " Facebook: Avem nevoie de datele voastre. Daca vreti sa nu le mai folosim, va trebui sa platiti " pe Ziare.com