Facebook cere scuze public, dupa ce le-a sugerat utilizatorilor sa se uite la clipuri cu abuzuri asupra copiilor

Facebook a fost fortat sa-si ceara scuze dupa ce, joi seara, timp de cateva ore, le-a sugerat utilizatorilor cautari bizare, vulgare si ingrijoratoare, potrivit The Guardian.Sugestiile de cautare ale retelei sociale, care se presupune ca ofera in mod automat cei mai populari termeni de cautare introdusi de utilizatori, se pare ca s-au stricat in Marea Britanie si au inceput sa afiseze rezultate neplacute pentru cei care au tastat "video cu".Mai multi utilizatori au postat exemple pe Twitter , site-ul propunand cautari obscene cu minori, in special cu fete. Alti internauti au raportat si ei rezultate similare in alte limbi.Chiar si dupa ce termenii ofensivi au incetat sa fie afisati, utilizatorii au continuat sa raporteze sugestii ciudate, aparent departe de ceea ce Facebook ar oferi in mod normal, cum ar fi "videoclipuri si fotografii cu zodwa wabantu" (o celebritate din Africa de Sud) sau "cristiano ronaldo hala madrid".Intr-o declaratie, Facebook si-a cerut scuze si a spus ca investigheaza problema: "De indata ce am devenit constienti de aceste sugestii ofensive, le-am eliminat. Previziunile de cautare pe Facebook sunt reprezentative pentru ceea ce oamenii ar putea cauta pe Facebook si nu reflecta neaparat continutul real al platformei"."Nu permitem imagini cu continut sexual explicit si ne angajam sa indepartam orice astfel de continut de pe site-ul nostru", au mai transmis reprezentantii platformei.Motoarele de cautare reprezinta o sursa obisnuita de ingrijorare pentru Silicon Valley. Google a infruntat in repetate randuri critici privind intrebarile pe care le propune pentru utilizatori, sugerand de-a lungul timpului inclusiv "sunt evreii rai?", "sunt femeile rele?" sau "sunt musulmanii rai?".Citeste si:Facebook extinde automat recunoasterea faciala la mai multe functii: Te poti gasi in poze si clipuri in care nu esti etichetatFacebook renunta la news feed? Indiciul dat de Zuckerberg anunta o posibila schimbare la fata pentru reteaua socialaFacebook vrea sa stie cat de bogat esti. Cum poate afla ce statut socio-economic ai, fara sa te intrebe ...citeste mai departe despre " Facebook cere scuze public, dupa ce le-a sugerat utilizatorilor sa se uite la clipuri cu abuzuri asupra copiilor " pe Ziare.com