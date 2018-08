Intr-o postare pe blog, Facebook a informat ca a blocat myPersonality, o aplicatie care a fost cel mai activa inainte de 2012, pentru ca aceasta nu a acceptat un audit si pentru ca a pus la dispozitie date ale utilizatorilor unor cercetatori si unor companii, relateaza MarketWatch.Facebook va anunta utilizatorii ale caror conturi au fost afectate si a precizat ca nu exista dovezi ca au fost afectati si prietenii utilizatorilor respectivi.Citeste si Facebook si Twitter au eliminat sute de conturi care aveau legaturi politice cu Rusia si IranCompania a blocat in acest an aplicatiile care aveau acces la datele utilizatorilor, in urma scandalului legat de firma de consultanta Cambridge Analytica, ce a implicat aproximativ 87 de milioane de utilizatori.Facebook a precizat, miercuri, ca intre timp a suspendat peste 400 de aplicatii. ...citeste mai departe despre " Facebook: Datele a milioane de utilizatori, folosite ilegal de o alta aplicatie " pe Ziare.com