Facebook dezvolta o criptomoneda stabila pentru transferuri banesti prin WhatsApp

Serviciul va fi testat pe piata din India, unde WhatsApp are peste 200 de milioane de utilizatori, informeaza Bloomberg.Decizia de a testa initial in India a fost determinata de pozitia tarii in ce priveste nivelul remiterilor, cel mai ridicat din toata lumea, indienii trimitand acasa 69 de miliarde de dolari in 2017.Compania dezvolta un stablecoin - un tip de moneda digitala legata de valoarea dolarului american - pentru a minimiza eventualele pierderi cauzate de volatilitatea monedelor digitale.Era de asteptat ca Facebook sa intre in domeniul serviciilor financiare, dupa ce compania l-a angajat pe fostul presedinte al PayPal, David Marcus, pentru a conduce aplicatia Messenger, inca din 2014.