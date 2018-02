Facebook e acuzat in Germania de folosire ilegala a datelor private

Parametrii prestabiliti ai Facebook si unele dintre conditiile sale de utilizare contravin legilor cu privire la consum, iar tribunalul a conchis ca anumite dispozitii referitoare la consimtamantul utilizatorului cu privire la datele sale sunt invalide, a explicat Federatia organizatiilor consumatorilor germani (VZVB)."Facebook ascunde parametrii prestabiliti care nu respecta viata privata, in centrul sau de confidentialitate si nu furnizeaza suficiente informatii pe aceasta tema atunci cand utilizatorii se inregistreaza", a declarat Heiko Duenkel, insarcinat cu contencioasele la VZVB."Acest lucru nu raspunde exigentelor unui consimtamant in cunostiinta de cauza", a mentionat el.VZVB a publicat pe site o copie a hotararii.Un purtator de cuvant al tribunalului a confirmat ca s-a pronuntat o hotarare, insa nu a dorit sa spuna mai multe.Grupul american si-a anuntat intentia de a face apel, in contextul in care mai multe elemente ale hotararii ii sunt favorabile.Intr-un comunicat, prima retea de socializare din lume afirma ca a procedat deja la modificari importante in privinta conditiilor de utilizare si a parametrilor sai in domeniul protectiei datelor, dupa deschiderea dosarului, in 2015."Lucram din greu pentru a ne asigura ca conditiile noastre de utilizare sunt clare si usor de inteles si ca serviciile oferite de Facebook sunt deplin conforme cu legile", a subliniat grupul.In plus, Facebook isi va actualiza conditiile de utilizare cu privire la protectia datelor si cu privire la serviciile sale, cu scopul de a se conforma noilor reguli europene care vor intra in vigoare in iunie.Facebook a fost acuzat, la sfarsitul lui decembrie, de abuz de pozitie dominanta de catre Biroul german contra cartelurilor, care i-a reprosat - la prezentarea primelor rezultate ale unei anchete lansate in urma cu 22 de luni - ca a cules datele utilizatorilor sai fara consimtamantul acestora, ...citeste mai departe despre " Facebook e acuzat in Germania de folosire ilegala a datelor private " pe Ziare.com