Facebook este acuzata ca a oferit unor companii acces preferential la datele utilizatorilor

Un numar de 223 de pagini de comunicari care au avut loc in perioada 2012-2015 intre angajati de rang inalt ai Facebook, intre care si directorul general Mark Zuckerberg , arata ca reprezentantii operatorului retelei sociale au discutat despre obtinerea de venituri din vanzarea accesului la date, au urmarit si au respins rivali si s-au pregatit pentru o posibila lovitura, in timp ce au actionat pentru a obtine mai multe date ale utilizatorilor, transmite Reuters.Miercuri, un membru conservator al Parlamentului britanic, Damian Collins, a facut publice documentele, dupa ce le-a solicitat luna trecuta companiei Six4Three, sub amenintarea unor sanctiuni. Fostul dezvoltator de aplicatii Six4Three a obtinut aceste documente in cadrul unui proces din California, in care acuza Facebook ca nu a respectat promisiunile facute dezvoltatorilor.Facebook, care a apreciat ca procesul intentat de Six4Three este lipsit de fundament, a spus ca documentele publicate induc in eroare daca sunt scoase din context, dar nu a oferit detalii."Sustinem modificarile aduse platformei in 2015, pentru a opri o persoana sa puna la dispozitia dezvoltatorilor date ale prietenilor sai", a spus un purtator de cuvant al Facebook.Cu toate ca au fost redactate in cadrul procesului, materialele trebuiau sa fie facute publice, deoarece "ridica intrebari serioase referitoare la modul in care Facebook trateaza datele utilizatorilor, politicile sale de colaborare cu dezvoltatorii de aplicatii si modul in care se foloseste de pozitia dominanta detinuta pe piata mediei sociale", a afirmat Collins pe Twitter Collins s-a aflat printre coordonatorii unei anchete din Marea Britanie referitoare la stirile false din media sociala, una dintre multele probleme care au adus Facebook in atentia guvernelor din mai multe tari. Alte intrebari s-au referit la accesul ilegal la date, acuzatiile de partinire politica din partea Facebook in recomandarile de continut, si tacticile de lobby.Aplicatia de intalniri Badoo si Lyft se afla printre companiile care au obtinut acces la datele prietenilor utilizatorilor, potrivit documentelor.Collins a mai acuzat Facebook ca a luat masuri agresive impotriva aplicatiilor concurente, prin respingerea acces