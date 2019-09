Facebook extinde functia de recunoastere faciala pentru toti utilizatorii

Sistemul de recunoastere faciala creeaza un "sablon" al chipului utilizatorului bazat pe alte imagini in care utilizatorul a fost etichetat, ceea ce inseamna ca Facebook va putea sa informeze utilizatorul daca altcineva publica fotografii ale sale, chiar daca acestea nu au fost inca etichetate.Reteaua de socializare a inceput inca din aprilie 2018 sa ii intrebe pe utilizatorii din Marea Britanie daca doresc sa permita platformei sa foloseasca tehnologia de recunoastere faciala pentru a ii identifica in fotografii si videoclipuri.Aceia care nu dispuneau inca de setarea pentru recunoastere faciala vor primi o notificare miercuri, care le ofera optiunea de a o activa, informeaza PA.Persoanele care resping notificarea vor trebui in continuare sa dezactiveze manual acea functie, la fel ca oricare utilizator nou de pe Facebook.Recunoasterea faciala este un inlocuitor pentru sugestiile de etichetare, ce ofera utilizatorului posibilitatea de a decide daca prietenii sai virtuali sa primeasca sugestia de a fi etichetati intr-o fotografie pe care au publicat-o pe retea."Am continuat sa ne consultam cu experti in confidentialitate, profesori, specialisti in regulamente si cu persoane de pe Facebook despre cum sa utilizam recunoasterea faciala si despre optiunile pe care oamenii le au pentru a o controla", au declarat reprezentantii companiei americane."Am facut cativa pasi in aceasta directie actualizand setarile si facandu-le mai clare, iar utilizatorul poate sa opteze pentru a pastra dezactivata aceasta functie chiar in acea notificare, spre deosebire de situatia in care ar fi trebuit sa deschida o fereastra separata", au adaugat ei.Noua actualizare a fost anuntata dupa ce compania americana, infiintata de Mark Zuckerberg , a pierdut de curand un apel in Statele Unite din cauza unei presupuse incalcari a legislatiei statului Illinois in domeniul confidentialitatii datelor biometrice.Folosirea tehnologiei de recunoastere faciala in spatii publice se afla in atentia publicului si in Marea Britanie, dupa ce Information Commissioner's Office (Biroul Comisarului pentru Informatii) s-a declarat "profund ingrijorat de raspandirea utilizarii tehnologiei de recunoastere faciala". ...citeste mai departe despre " Facebook extinde functia de recunoastere faciala pentru toti utilizatorii " pe Ziare.com