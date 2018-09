Facebook, Google si alte companii IT au convenit un cod de conduita pentru a combate stirile false

Acest cod voluntar, care are rolul sa evite adoptarea unor reglementari dure, prevede supravegherea stricta a publicitatii pe conturile si site-urile unde apar stiri false si folosirea verificarii faptelor pentru a le filtra, a anuntat Comisia Europeana, transmite Reuters.Un grup de consultanta media a criticat insa companiile, intre care se mai afla Twitter si grupuri de lobby pentru industria publicitatii, pentru ca nu au prezentat mai multe masuri concrete.In conditiile in care in mai 2019 vor avea loc alegeri pentru Parlamentul UE, Bruxelles-ul vrea sa ia masuri impotriva riscului implicarii straine in timpul campaniilor.Belgia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Grecia, Polonia, Portugalia si Ucraina urmeaza la randul lor sa organizeze alegeri nationale, anul viitor.Rusia a fost acuzata, dar a negat, ca a raspandit informatii false pentru a influenta alegerile prezidentile din Statele Unite si referendumul pentru Brexit din 2016, precum si alegerile nationale din Germania, in 2017.Comisia a cerut companiilor, in aprilie, sa prezinte un proiect de cod pentru bune practici, avertizand ca in caz contrar vor fi supuse unor masuri de reglementare, din cauza incapacitatii de a elimina continutul inselator sau ilegal.Comisarul pentru piata digitala, Mariya Gabriel, a declarat miercuri ca Facebook, Google, Twitter, Mozilla si grupuri de publicitate, pe care nu le-a numit, au raspuns cu mai multe masuri.Grupul de consultanta a criticat codul, pentru ca nu ofera obiective masurabile pentru monitorizarea implementarii."Platformele, im pofida eforturilor lor, nu au creat un cod de practici in cadrul intelesului acceptat pentru autoreglementarea eficienta, masurabila", a anuntat grupul, fara sa ofere detalii.Acest grup reuneste Asociatia Televiziunii Comerciale din Europa, Uniunea Europeana a Radiourilor, Federatia Europeana a Jurnalistilor, Reteaua Internationala pentru Verificarea Faptelor si mai multe institutii academice.Citeste si Google si Facebook vor penaliza drastic site-urile cu stiri false - Inchid robinetul de bani si interzic sponsorizarea ...citeste mai departe despre " Facebook, Google si alte companii IT au convenit un cod de conduita pentru a combate stirile false " pe Ziare.com