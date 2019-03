Aceasta politica va fi implementata de saptamana viitoare, a anuntat operatorul retelei de socializare, intr-o postare pe blog, conform Reuters.Facebook, Twitter si YouTube, parte a grupului Alphabet, sunt presate sa elimine continutul referitor la suprematia alba si cel neo-nazist de pe platformele lor.Ca reactie, Facebook si-a marit echipele care monitorizeaza continutul si a eliminat paginile utilizate pentru promovarea si organizarea de demonstratii pentru grupurile care sustin suprematia albilor.Anterior, Facebook permitea o parte din continutul legat de nationalismul alb pe care nu il considera rasist, dar a decis recent sa isi schimbe politica."In ultimele trei luni, conversatiile noastre cu membri ai societatii civile si academici, care sunt experti in relatii rasiale din intreaga lume, au confirmat ca nationalismul alb si separatismul nu pot fi separate in mod semnificativ de suprematia alba si grupurile care raspandesc ura", a explicat Facebook."In viitor, nu vom tolera lauda sau sustinerea nationalismului si separatismului alb", a precizat compania.Facebook a aratat ca va incepe sa puna in legatura oameni care cauta termeni asociati suprematiei albe si o organizatie numita "Viata dupa ura", care ajuta oamenii sa iasa din grupuri care raspandesc ura.Reprezentantii "Viata dupa ura" nu au raspuns imediat solicitarilor de comentarii.Vezi si Facebook intensifica eforturile de combatere a dezinformarii inainte de europarlamentare ...citeste mai departe despre " Facebook interzice nationalismul si separatismul alb pe platformele sale " pe Ziare.com