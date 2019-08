Facebook introduce o noua optiune pentru gestionarea datelor personale

Noua functie va permite utilizatorilor sa separe datele recuperate de Facebook din aplicatii sau site-uri terte - cum ar fi magazinele online - de conturile personale de pe reteaua de socializare.Pana acum, Facebook lega aceste informatii de conturile utilizatorilor tocmai pentru a le putea propune publicitate tintita."Am anuntat acum mai bine de un an dorinta noastra de a lansa un instrument care sa elimine istoricul din afara Facebook si sa deconecteze istoricul de navigare de profilurile utilizatorilor", a reamintit Stephanie Max, director de produs in cadrul Facebook, cu ocazia unei conferinte de presa telefonice."Lansam astazi versiunea de test in trei tari, iar acest lucru ne va permite sa probam produsul in trei limbi diferite", a subliniat ea.In practica, noua optiune, care va fi disponibila in cadrul setarilor de confidentialitate, nu permite stergerea datelor detinute de Facebook si provenite de la aplicatii si site-uri terte, dar permite, intr-o anumita maniera, anonimizarea acestora, iar ca atare, Facebook nu va mai putea face legatura intre aceste date si profilurile utilizatorilor.Datele respective provin in cele mai multe cazuri de la instrumente de publicitate online, dar si in urma actiunii de monitorizare a traficului din aplicatii sau pe site-uri. Ele cuprind informatii referitoare la dispozitivul folosit (marca si model, numele de utilizator etc.), fie ca este vorba despre un calculator, un smartphone sau o tableta."In general, folosim aceste date pentru a propune publicitate in concordanta cu produsele si informatiile cautate. Dar credem ca este important sa oferim utilizatorilor nostri un plus de transparenta si de control in ceea ce priveste acest tip de date", a adaugat Stephanie Max.Noua functie va oferi detalii despre tipul de date obtinute de reteaua de socializare si va permite utilizatorului sa le separe de profilul sau, fie partial, fie total."Separam datele, dar vom continua sa le primim, vor fi insa anonimizate. Acest lucru ne permite sa realizam statistici referitoare la interactiunile publicitare, spre exemplu, dar fara a sti" care sunt utilizatorii vizati, a subliniat Stephanie Max.Facebook incearca, pr ...citeste mai departe despre " Facebook introduce o noua optiune pentru gestionarea datelor personale " pe Ziare.com