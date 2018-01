Facebook isi invata utilizatorii cum sa isi protejeze mai eficient intimitatea online

Totodata, compania va publica mai multe tutoriale video cu ajutorul carora cei peste 2 miliarde de utilizatori vor putea invata cum sa isi protejeze informatiile personale. Compania lui Mark Zuckerberg a luat aceasta decizie pentru a se conforma in avans cerintelor UE in privita protejarii datelor personale.Materialele video le vor arata utilizatorilor cum sa managerieze datele pe care Facebook le colecteaza pentru a afisa anunturi intr-o maniera personalizata. De asemenea, utilizatorii platformei sociale vor invata cum sa stearga mai usor postari vechi si vor afla ce se intampla cu datele pe care ei le sterg, a informat Erin Egan, sefa departamentului de securitate a datelor personale de la Facebook, citata de Reuters.Principiile pe care urmeaza sa le publice Facebook sunt cele in baza carora compania administreaza datele utilizatorilor, sustine Erin Egan.Facebook face acest efort pentru a se pregati sa faca fata cerintelor Regulamentului General de Protectia Datelor din Uniunea Europena care va incepe sa produca efecte pe 25 mai. Regulile prevazute de acest document sunt cele mai dure privind asigurarea intimitatii online de la inventarea Internetului.Regulamentul va obliga companiile sa raporteze bresele de securitate si scurgerile de date in termen de 72 de ore. De asemenea, va permite utilizatorilor sa isi exporte datele oferite unui utilizator sau sa le stearga."Oamenii folosesc Facebook pentru a socializa. Totusi, recunoastem faptul ca nu toti utilizatorii vor sa isi impartaseasca toate datele cu ceilalti. Poate nici macar noua nu vor sa ni le puna la dispozitie. Si e important sa ai optiuni, cand vine vorba despre datele tale", a apreciat Erin Egan.Specialista spune ca Facebook se preocupa de multa vreme de modul in care oamenii percep politicile sale."Produsele noastre sunt testate din punct de vedere al securitatii datelor. Ne intalnim si cu autoritati de reglementare, cu legiuitori si experti privati din intreaga lume pentru a colecta date privind modul in care sunt receptate practicile si politicile noastre", a mai spus sursa citata.Directorul general administrativ Sheryl Sandberg a anuntat inca de saptamana trecuta ca Facebook va crea un nou Privacy center, unde utilizatorii vor putea gasi toate setarile de securitate aferente contului lor.Regulamentul p ...citeste mai departe despre " Facebook isi invata utilizatorii cum sa isi protejeze mai eficient intimitatea online " pe Ziare.com