Facebook iti colecteaza datele chiar si dupa ce iti dezactivezi contul

Dezactivarea contului de Facebook este o activitate destul de comuna. Este o solutie pentru cei care vor o pauza de la reteaua sociala sau o varianta care ii poate ajuta sa stea mai putin in mediul online.Totusi, dezactivarea temporara nu te face invizibil decat pentru prietenii tai, nu si pentru compania in sine. Daca ti-ai dezactivat contul intr-o incercare de evitare ca datele tale sa fie distribuite catre gigantul tech, ai facut-o degeaba.Dezactivarea contului de Facebook se afla intr-o zona incerta in ceea ce priveste politica de confidentialitate a retelei sociale. Pe de-o parte, politica Facebook spune clar: "Daca nu doriti sa va stergeti contul, insa doriti sa intrerupeti temporar utilizarea produselor, aveti alternativa de a va dezactiva contul".Pe de alta parte, nu mentioneaza nimic in legatura cu securitatea datelor personale in perioada in care contul este dezactivat. Potrivit unui nou raport, in cazul acesta, confidentialitatea abia exista.