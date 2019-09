Compania a transmis ca utilizatorii vor putea sa isi integreze conturile de Instagram cu profilul din acest serviciu al Facebook, unde vor avea o lista cu "secret crush" in care isi pot adauga urmaritorii de pe Instagram.Aceasta caracteristica permite utilizatorilor sa isi arate interesul romantic pentru un prieten, insa nu in mod public, relateaza Reuters.Daca doi prieteni se trec reciproc la "secret crush", Facebook Dating le va trimite o notificare in care ii anunta ca sunt interesati unul de celalat.Serviciul ar fi optional pentru utilizatorii Facebook si Instagram, a mai transmis compania, adaugand ca activitatea de intalnire a utilizatorilor nu va aparea pe profilul lor sau in fluxul de stiri.Serviciul va fi disponibil doar pentru utilizatorii cu varsta de peste 18 ani, care pot decide cine poate sa le vada profilul.Aceasta lansare marcheaza o extindere majora a serviciului de intalniri Facebook, lansat initial in Columbia, Thailanda, Canada, Argentina si Mexic, anul trecut.Citeste si:Facebook angajeaza ziaristi profesionisti pentru selectarea stirilor. Va fi destul?Facebook va fi judecata intr-un proces colectiv in SUA: Ar fi colectat si stocat ilegal datele biometrice a milioane de utilizatoriA.D. ...citeste mai departe despre " Facebook lanseaza un serviciu matrimonial in Statele Unite " pe Ziare.com