Utilizatorii acestui serviciu online, in numar de peste 1 miliard pe plan mondial, au la dispozitie un interval de 10 minute pentru a se razgandi si pentru a sterge mesajele in cauza, potrivit AFP.Toti participantii la o conversatie pe Messenger vor fi avertizati ca un mesaj a fost sters de autorul sau, au explicat reprezentantii Facebook intr-un comunicat care a anuntat implementarea acestei optiuni noi."Vi s-a intamplat deja sa trimiteti un mesaj unui alt grup (de prieteni) decat grupul pe care doreati sa il contactati, sa faceti o greseala de scriere sau pur si simplu sa doriti sa stergeti un mesaj dintr-o conversatie? Nu sunteti singurul!", se afirma in document.Noua optiune era asteptata cu mare interes dupa o dezvaluire facuta in 2018, potrivit careia fondatorul si CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg , dispunea de posibilitatea de a sterge mesaje deja expediate.Functia "Remove for Everyone" ("Sterge pentru toata lumea") se deschide atunci cand utilizatorul face un clic pe mesajul in cauza in primele 10 minute dupa expediere, pe dispozitivele mobile ce dispun de cele mai recente versiuni ale sistemelor de operare iOS ( Apple ) si Android ( Google ).Citeste si:Facebook lanseaza o functie de petitiiZuckerberg vrea sa uneasca WhatsApp, Instagram si Facebook MessengerUn studiu riguros ne arata de ce ar trebui sa ne stergem contul de FacebookFacebook dezvolta o criptomoneda stabila pentru transferuri banesti prin WhatsAppFacebook isi inaspreste regulile privind publicitatea electorala inaintea alegerilorFacebook pregateste o functie surpriza: Vei putea folosi Messenger noaptea fara sa te doara ochii ...citeste mai departe despre " Facebook ne lasa de acum sa stergem mesajele expediate din greseala in Messenger " pe Ziare.com