Facebook nu mai permite preinstalarea aplicatiilor sale pe telefoanele Huawei

Clientii care au deja telefoane Huawei vor putea sa foloseasca in continuare aplicatiile Facebook si sa primeasca actualizari, a anuntat compania americana.Dar telefoanele Huawei noi nu vor mai avea preinstalate aplicatiile Facebook, WhatsApp si Instagram, transmite Reuters.Vanzatorii de smartphone-uri incheie deseori acorduri pentru preinstalarea unor aplicatii populare, cum este Facebook. Aplicatii precum Twitter si Booking.com sunt la randul lor preinstalate pe telefoanele Huawei, pe multe piete.Twitter a refuzat sa comenteze, iar Booking Holdings nu a raspuns solicitarilor de informatii.Decizia Facebook afecteaza perspectivele vanzarilor grupului Huawei Technologies, a carui divizie de telefoane a devenit anul trecut cea mai mare sursa de venituri, sustinute de cresterea puternica din Europa si Asia.Reprezentantii Huawei au refuzat sa comenteze.Google anuntase deja ca nu va mai furniza softul Android pentru telefoanele Huawei, dupa o perioada de 90 de zile acordata de guvernul american care expira in august.Dar Google Playstore si aplicatiile Google vor fi disponibile in continuare pentru modelele actuale de telefoane Huawei, inclusiv cele care nu au fost inca livrate sau chiar construite.In schimb, interdictia Facebook se aplica tuturor telefoanelor Huawei care nu au iesit inca din fabrici, potrivit unei persoane apropiate situatiei. Facebook a refuzat sa comenteze cand va intra in vigoare masura.In luna mai, Washingtonul a interzis companiilor americane sa livreze tehnologie catre Huawei, pe fondul acuzatiilor de grupul chinez are legaturi prea stranse cu guvernul chinez, existand riscul de spionaj.Detinatorii actuali de telefoane Huawei care nu au Facebook preinstalat vor putea sa faca acest lucru de la Google Playstore. Versiunile viitoare de telefoane Huawei nu vor mai avea acces la Google Playstore si aplicatiile sale, daca guvernul american nu isi va modifica decizia.Grupul Huawei a anuntat ca era pregatit pentru masura luata de Washington si va depasi orice problema, dar unii clienti ai magazinelor din Europa si Asia au declarat ca sunt reticenti sa cumpere telefoane Hawei din cauza incertitudinilor, iar analistii anticipeaza ...citeste mai departe despre " Facebook nu mai permite preinstalarea aplicatiilor sale pe telefoanele Huawei " pe Ziare.com