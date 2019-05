Facebook si celelalte aplicatii nu fac acest lucru, insa explicatia pentru care vezi aceste reclame este chiar mai nelinistitoare de atat, sustine Tristan Harris, un fost angajat al Google si unul dintre razvratitii industriei.Harris a explicat recent, cu ocazia Milken Institute Global Conference din Los Angeles, cum reusesc totusi aceste companii sa iti arate reclame legate de situatii despre care tocmai ai adus vorba, relateaza Australian Broadcasting Corporation."Stiu sigur - si examinarea datelor, si vicepresedintele departamentului de publicitate de la Facebook zice acest lucru - promite, ca ei nu folosesc microfoanele pentru a asculta utilizatorii. Cum reusesc sa-ti cunoasca discutiile? Asta se intampla pentru ca in spatele fiecarui server Google sau Facebook exista o mica papusa voodoo, un fel de avatar de-al tau.Si nu trebuie sa-ti ascult conversatiile, pentru ca am adunat toate click-urile si like-urile pe care le-ai dai vreodata, ceea ce face ca aceasta papusa voodoo sa se comporte ca tine din ce in ce mai mult. Tot ce trebuie sa fac este sa simulez conversatia pe care ea ar avea-o si stiu despre ce ai vorbit fara sa fie nevoie sa te ascult", a spus Harris.Harris, care studia la Google, in cuvintele sale, "cum influentezi din punct de vedere etic gandurile a doua miliarde de oameni", a ajuns sa acuze gigantii din domeniul tehnologiei ca "fura timpul utilizatorilor" si a lansat miscarea "Time Well Spent", un efort de a recastiga timpul si atentia consumate de tehnologie, explica el.C.S. ...citeste mai departe despre " Facebook nu te asculta, dar motivul pentru care vezi reclame fix despre ce vorbeai poate fi si mai ingrijorator " pe Ziare.com