Facebook nu va cenzura publicitatea politica, nici daca e mincinoasa

"Ne bazam principiile pe faptul ca oamenii pot sa inteleaga cine are vocatie sa-i conduca, sa aleaga bobul de grau de neghina si ceea ce au acestia de spus sa fie cernut si dezbatut in public", a scris joi intr-o postare pe blog directorul de produse Facebook, Rob Leathern, potrivit AFP."Intr-o democratie, cred ca le revine oamenilor sa decida ceea ce este credibil si nu companiilor tehnologice", afirmase in octombrie fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg , prevazand totusi cateva exceptii precum cazurile de incitare la violenta.Leathern si Zuckerberg insista amandoi asupra faptului ca, in opinia lor, nu revine unei companii private sarcina de a decide cenzurarea unuia sau altuia dintre politicieni. Ambii prefera sa propuna o "reglementare care sa se aplice intregului sector".Facebook isi extrage esentialul veniturilor si imensele beneficii din capacitatea de a tinti in mod extrem de precis o anumita audienta, ceea ce ii determina pe candidatii la prezidentialele americane sa cheltuiasca importante sume pe reteaua de socializare, incepand cu presedintele Donald Trump In toamna, Facebook permisese astfel difuzarea unei publicitati politice a campaniei sale de realegere, care continea informatii false despre rivalul sau democrat, Joe Biden.Decizia provocase valva si o alta candidata democrata, Elizabeth Warren, cumparase o publicitate pe Facebook in care afirma - in mod fals - ca Mark Zuckerberg si reteaua sociala sustineau realegerea lui Donald Trump.Presedintele american a afirmat luni ca Mark Zuckerberg il felicitase pentru prezenta sa pe celebra retea sociala cu ocazia unui dineu in octombrie, ceea ce starnise multe comentarii in presa.Candidatii in cursa pentru Casa Alba nu au intarziat sa reactioneze. Fostul vicepresedinte Joe Biden a criticat Facebook, care "continua sa-si puna profiturile inaintea adevarului, permitand unor politicieni ca Donald Trump sa cheltuiasca sume inimaginabile pentru a plati dezinformarea".Potrivit senatoarei Elizabeth Warren, "Facebook are nevoie de o concurenta reala si ar trebui sa dea socoteala pentru ca democratia noastra sa nu fie luata ostatica de dorinta unora de a castiga bani"."Este gresit sa castigi bani cu o campanie p ...citeste mai departe despre " Facebook nu va cenzura publicitatea politica, nici daca e mincinoasa " pe Ziare.com