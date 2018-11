Facebook recunoaste ca a angajat o firma de PR pentru a afla informatii despre George Soros

Ellio Schrage, seful departamentului de comunicare si politici, care urmeaza sa paraseasca Facebook, si-a asumat responsabilitatea pentru angajarea Definers Public Affairs intr-un memoriu publicat prima oara de TechCrunch.Atat Mark Zuckerberg , cat si Sheryl Sandberg au negat ca ar fi stiut de angajarea firmei, scrie The Guardian."I-am rugat sa afle informatii despre George Soros? Da", se arata in memoriu.Dupa ce Soros a caracterizat Facebook si Google ca fiind "amenintari la adresa societatii" intr-un discurs la Forumul Economic Mondial de la Davos in ianuarie 2018, Facebook a cerut Definers sa il cerceteze pentru ca voiau sa afle "daca are o motivatie financiara".Ulterior, cand o noua organizatie denumita Freedom From Facebook a criticat practicile companiei privind intimitatea utilizatorilor, Definers "a aflat ca George Soros finanta mai multi membri ai organizatiei" si "a pregatit documente pe care le-a distribuit presei pentru a arata ca nu este vorba despre o miscare spontana".Deciziile privindu-l pe Soros sunt sensibile, din cauza rolului important pe care omul de afaceri ungar il joaca in teoriile conspiratiei raspandite deseori in politica europeana. Soros finanteaza de mult timp cauzele liberale si pro-democratice, devenind astfel o tinta a miscarilor de extrema dreapta.Memoriul lui Schrage nu include scuze pentru activitatea Definers sau Facebook. El a aparat ideea ca o companie sa foloseasca firme de consultanta politica pentru a cerceta criticii, scriind: "O parte a acestei activitati este descrisa ca fiind cercetare a opozitiei, dar cred ca ar fi iresponsabil si neprofesionist din partea noastra sa nu intelegem trecutul si posibilele conflicte de interese ale criticilor nostri".Sandberg a recunoscut, intr-un comentariu la memoriu, ca a primit "un numar mic de emailuri in care era mentionata Definers".Vorbind despre criticile conform carora cercetarea privindu-l pe Soros a fost bazata pe un sentiment antisemit, ea a scris: "Vreau sa subliniez ca nu a fost niciodata intentia nimanui sa implementeze narativa antisemita impotriva lui Soros sau a oricui altcuiva. Faptul ca sunt evreica este o parte importanta a identitatii mele, iar compania noastra este clar impotriva urii.Ideea ca munca noastra a fost interpretata ca fiind antisemita este rev ...citeste mai departe despre " Facebook recunoaste ca a angajat o firma de PR pentru a afla informatii despre George Soros " pe Ziare.com