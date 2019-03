In SUA, Mexic, Peru si in mare parte din Europa, au fost afisate mesaje de eroare utilizatorilor care au incercat sa acceseze platformele, scrie The Mirror, citat de News.ro."Platforma Facebook nu functioneaza din cauza unor operatiuni de mentenanta, dar ar trebui sa puteti reveni in cateva minute. Intre timp, cititi mai multe despre motivul pentru care vedeti acest mesaj. Multumim pentru rabdare cat timp imbunatatim site-ul", este mesajul care apare la incercarea de autentificare.Nici in Romania platformele detinute de compania lui Mark Zuckerberg (Facebook, Messenger, WhatsApp si Instagram) nu functioneaza cum trebuie, ne-au semnalat cititorii Ziare.com."Azi, pe la ora 17.50 am observat ca nu pot sa postez si nici sa programez pe pagina de Facebook a companiei. M-am gandit ca e o eroare mica. Dar cand am ajuns acasa, surpriza! Nu puteam sa public nimic nici pe contul personal. Am incercat sa distribui o fotografie pe Instagram si mi s-a afisat un mesaj cum ca ar fi o eroare si sa incerc mai tarziu. Am vrut sa imi schimb parola si nu am reusit. Pot in continuare sa dau like-uri si comentarii pe Facebook si pe Instagram, dar e o problema cu postarile. Mai mult, am vorbit pe WhatsApp si Messenger, dar nu pot trimite fotografii. Si alti prieteni au aceleasi probleme", ne-a transmis un cititor Ziare.com.Facebook are, lunar, peste 2 miliarde de utilizatori activi in intreaga lume. Instagram este parte a companiei lui Mark Zuckerberg, infiintata in 2004. Si aceasta platforma are mai mult de 2 miliarde de utilizatori activi in intreaga lume. ...citeste mai departe despre " Facebook si Instagram nu functioneaza in mai multe tari, inclusiv in Romania " pe Ziare.com