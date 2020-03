Saptamana trecuta, companiile Netflix, YouTube (platforma detinuta de Alphabet Inc), Amazon si Disney au anuntat ca vor reduce si ele calitatea video pe platformele lor de streaming, informeaza Reuters.Comisarul european pentru piata interna si servicii, Thierry Breton, a indemnat platformele de streaming sa isi elibereze benzile de transmisie online pentru a difuza informatii care sa vizeze sfaturi medicale si masuri de distantare sociala, adresate copiilor aflati acasa dupa inchiderea scolilor.Desi operatorii europeni de telecomunicatii au precizat ca retelele lor au facut fata pana acum cresterii traficului de date online, exista totusi anumite ingrijorari legate de o posibila congestionare a Internetului, intrucat tot mai multi angajati lucreaza in regim de telemunca.Decizia anuntata de Facebook va ramane in vigoare atat timp cat ingrijorarile legate de blocarea internetului vor continua sa existe, a precizat un reprezentant al companiei americane.Atat Netflix, cat si YouTube, au anuntat ca vor reduce calitatea video de pe platformele lor pentru 30 de zile, in timp ce Disney a precizat ca va scadea capacitatea de utilizare a benzii sale de emisie online cu cel putin 25% in toate tarile din Europa in care va fi lansata platforma sa de streaming, Disney+.Continuturile difuzate in streaming video reprezinta in anumite perioade doua treimi din traficul online difuzat de retelele fixe si mobile ...citeste mai departe despre " Facebook si Instagram reduc calitatea streamingului video, ca sa nu se blocheze Internetul " pe Ziare.com