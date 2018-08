Facebook a sters 652 de pagini, grupuri si conturi care aveau legaturi cu Rusia si in mod surprinzator cu Iran, pentru "comportament neautentic coordonat" care includea distribuirea de materiale politice, informeaza Associated Press.La randul sau, Twitter a suspendat 284 de conturi si a vorbit de eforturile de "manipulare coordonata".Facebook a intensificat semnificativ inca de anul trecut monitorizarea pe platforma sa, cand a recunoscut ca agenti rusi au purtat cu succes operatiuni de influenta politica pe retea, menite sa influenteze alegerile prezidentiale din 2016.Reteaua sociala a spus ca nu si-a incheiat analiza materialului si a refuzat sa spuna cum sau de ce actorii sprijiniti de stat se comportau asa cum au facut-o. Dar a spus ca a informat guvernele Statelor Unite si Regatului Unit, precum si Departamentul de Stat si Trezoreria SUA, din cauza sanctiunilor continue impotriva Iranului."Exista multe lucruri pe care nu le stim inca", a declarat Mark Zuckerberg , CEO-ul companiei, intr-o scurta conferinta de presa, care a avut loc marti dupa-amiaza.Facebook a declarat ca actiunile de eliminare a paginilor, grupurilor si conturilor in dimineata zilei de marti au fost rezultatul a patru investigatii, trei care implica Iran si una care implica Rusia.Citeste si Facebook a identificat o noua campanie coordonata de influentare la nivel politic in SUATrump ar fi beneficiat in campanie de informatii stranse pe Facebook despre 50 de milioane de alegatori fara stirea acestora ...citeste mai departe despre " Facebook si Twitter au eliminat sute de conturi care aveau legaturi politice cu Rusia si Iran " pe Ziare.com