Facebook intensifica eforturile de combatere a dezinformarii inainte de europarlamentare

Compania americana a fost presata la nivel mondial, dupa alegerile prezidentiale din Statele Unite din 2016, sa impiedice utilizarea conturilor false si a altor forme de inselaciune pentru a influenta opinia publica.Luna trecuta, Uniunea Europeana a acuzat Google , Facebook si Twitter sa nu isi respecte angajamentele de a combate stirile false inainte de alegerile europene, dupa ce au semnat in mod voluntar un cod de conduita pentru a evita adoptarea unor reglementari in domeniu.Facebook a anuntat, luni, ca va infiinta un centru operational in care vor lucra 24 de ore din 24 ingineri, specialisti in date, cercetatori si experti in politici, a caror activitate se va coordona cu cea a unor organizatii externe."Vor incerca in mod proactiv sa identifice riscurile care apar, astfel incat sa poata interveni cat mai rapid posibil impotriva lor", a declarat la Berlin Tessa Lyons, director pentru integritatea news feed la Facebook.Facebook a mai anuntat ca se asociaza cu agentia DPA pentru a ajuta la verificarea acuratetii postarilor, pe langa Correctiv, un grup de jurnalisti de investigatie care a semnalat companiei stirile false, incepand din ianuarie 2017.Compania va instrui totodata peste 100.000 de studenti din Germania in domeniul media si va incerca sa opreasca utilizarea publicitatii platite in scopuri politice.Germania a fost in mod special activa in incercarea de a combate raspandirea online a mesajelor de ura, adoptand anul trecut o lege care obliga companiile sa stearga postarile ofensatoare, in caz contrar riscand amenzi de pana la 50 de milioane de euro.