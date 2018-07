Facebook vrea sa schimbe radical sistemul de ghidare a utilizatorilor. Ce ar putea sa foloseasca in loc de GPS

Divizia de cercetare specializata in tehnici de inteligenta artificiala a Facebook, impreuna cu cercetatorii de la Universitatea din Montreal, au publicat o lucrare care prezinta un nou tip de retea neuronala.Aceasta retea neuronala, avand acces la o harta detaliata a zonei, va ghida vocal utilizatorul fara a avea nevoie de GPS sau o conexiune la internet pentru a triangula pozitia acestuia.Ghidarea si furnizarea indicatiilor se va realiza prin limbaj natural. Utilizatorul va pune intrebari obisnuite, de genul "Pe unde o iau acum", iar AI-ul ii va raspunde intr-un mod similar.Inteligenta artificiala la randul ei va putea sa-i puna intrebari utilizatorului in acelasi limbaj natural, pentru a intelege mai bine unde se afla acesta. Spre exemplu, AI-ul il poate intreba pe utilizator: "Vezi o cladire albastra pe dreapta?".In functie de raspunsurile pe care le primeste de la utilizator, AI-ul va putea sa-l localizeze fara ajutorul tehnologiilor folosite in mod traditional pentru navigare si ghidare.O astfel de abordare ar fi mult mai naturala si mai practica pentru utilizatori. In loc sa se uite pe ecran pentru a vedea strazile sau sa caute pe telefon o adresa, toate operatiunile ce tin de navigare ar putea fi realizate prin dialog, fara ca soferului sau pietonului sa-i fie distrasa atentia catre un ecran.Nu se cunoaste in acest moment cand o astfel de functionalitate ar putea deveni valabila, fiind vorba deocamdata doar de o lucrare teoretica.Tinand cont ca invatarea mecanica este una dintre cele mai avansate proceduri din sfera inteligentei artificiale, acumularea de catre AI a informatiilor oferite de harti nu ar trebui sa dureze foarte mult.De asemenea, limbajul natural, asa cum a demonstrat si Google cu noua versiune a asistentului sau digital, nu mai este o problema pentru dispozitivele mobile si entitatile virtuale.In alta ordine de idei, tehnologia necesara pentru punerea in practica a acestui proiect, numit Talk The Walk, exista si l-ar putea transforma in realitate in doar cativa ani. ...citeste mai departe despre " Facebook vrea sa schimbe radical sistemul de ghidare a utilizatorilor. Ce ar putea sa foloseasca in loc de GPS " pe Ziare.com