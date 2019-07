Potrivit website-ului DownDetector, citat de France Presse, care inregistreaza pene afectand diferite servicii de Internet, utilizatorii platformelor Facebook au vazut ca primele dificultati au aparut in jurul orei 12:00 GMT."Problema a fost de atunci rezolvata si ar trebui sa functionam din nou 100% pentru toata lumea", a anuntat reteaua sociala pe Twitter la 00:06 GMT joi, exprimandu-si regretul pentru "orice neplacere" legata de aceasta pana.Un purtator de cuvant al Facebook, care a vorbit, de asemenea, in numele Instagram si WhatsApp, a explicat ca o "operatiune de mentenanta" a provocat accidental intreruperea functionarii, impiedicand partajarea fotografiilor si videoclipurilor, potrivit mass-media americane.Mii de utilizatori din diferite regiuni ale lumii s-au plans de problema intampinata, in special in Europa si America de Nord, potrivit DownDetector. Persoane fizice, dar de asemenea intreprinderi si organizatii au fost afectate."Da, suntem afectati de #instagramdown (#panainstagram) si noi", a scris pe Twitter CIA. "Nu, nu noi am provocat-o. Nu, nu va putem ajuta. Ati incercat sa opriti si sa reporniti?", se continua mesajul.La mijlocul lunii martie, Facebook a cunoscut cea mai lunga pana din istoria sa de aproape 24 de ore, din cauza unei probleme a serverelor, provocand diferite reactii pe Internet prin intermediul altor retele.Facebook sustine ca are 2,7 miliarde de utilizatori activi lunar pe toate platformele sale.Contactata de AFP, Facebook nu a oferit detalii despre aceasta pana miercuri noapte. ...citeste mai departe despre " Facebook, WhatsApp si Intagram revin la normal. CIA: Nu, nu noi am provocat. Nu, nu va putem ajuta. Ati incercat sa opriti si sa reporniti? " pe Ziare.com