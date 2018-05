Falimentul unei idei bune: Elevii si studentii pot primi de la stat 200 de euro pentru un calculator. Asa, si?

Avem in cele ce urmeaza o veste care ar trebui sa ne bucure: Ministerul Educatiei Nationale (MEN) a propus majorarea limitei venitului pentru fiecare membru de familie pana la care se acorda un ajutor financiar in vederea cumpararii unui calculator, iar Guvernul a fost de acord.Toate bune si frumoase pana acum. Numai ca autoritatile nu au luat in calcul anumite aspecte importante, asa ca asistam la falimentul unei idei bune.Programul "Euro 200", caci despre el e vorba, a fost lansat acum 14 ani, iar sprijinul familiilor nevoiase pentru achizitia unui calculator a fost bine primit. La acea vreme, pentru a putea beneficia de cei 200 de euro, tanarul trebuie sa fie inscris intr-o forma de invatamant de stat sau particular, sa aiba cel mult 26 de ani, iar venitul brut pe membru de familie sa fie de maximum 150 de lei (adica 1,5 milioane de lei vechi).Dupa lansarea programului, succesul nu s-a lasat asteptat: 4.496 de cereri au fost depuse, iar 505 elevi si studenti si-au luat un calculator cu bani de la stat.Problema este ca, in toti acesti ani, conditiile nu au fost adaptate la vremurile in care traim. Abia anul acesta s-a adoptat o modificare, anume cresterea plafonului de venituri de la 150 de lei la 250 de lei. Asta dupa ce, in 2017, numarul cererilor si al beneficiarilor a scazut la 27.Evident, aceasta schimbare nu e suficienta. Asociatia Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR) a cerut autoritatilor cateva modificari logice la conditiile programului, dar nu au fost acceptate. Acestea au fost:Cresterea plafonului de venit net maxim lunar mediu/membru de familie de la 150 lei la valoarea salariului de baza minim brut la nivel national, de la data de 31 decembrie 2017 (1450 de lei), in conformitate cu prevederile legale care statueaza indexarea anuala a acestui plafon cu indicele de crestere a preturilor de consum.Indexarea sumei acordate in bonuri valorice pentru achizitionarea sistemelor desktop/laptop-urilor/notebook-urilor cu indicele de crestere a preturilor de consum, de la 200 euro la 600 de euro, astfel incat elevii si studentii sa isi poata achizitiona calculatoare performante.Scaderea numarului necesar de credite promovate, de la 50 la 30, pentru a putea largi baza teoretica de apli... citeste mai departe despre " Falimentul unei idei bune: Elevii si studentii pot primi de la stat 200 de euro pentru un calculator. Asa, si? " pe Ziare.com