Fost director la Cambridge Analytica: Romania e o tinta pentru propaganda rusa pe internet, sunt vizate urmatoarele alegeri

"Rusii cred ca toate tarile din fostul bloc comunist sunt inca ale lor. Rusii vor putere, dar sunt faliti, asa ca isi exercita puterea prin propaganda. (...) Romania este o zona fierbinte pentru propaganda rusa, pentru ca principala tinta acum sunt alegerile europarlamentare", a declarat Christopher Wylie pentru Ziarul Financiar.Acesta sustine ca rusii au de gand sa foloseasca datele obtinute de pe retelele sociale pentru a capata influenta.Intrebat cum poate fi combatuta propaganda inaintea alegerilor, Wylie a spus ca firmele care detin aplicatiile "stiu asta"."Companiile care detin aplicatiile stiu si vad asta. Ei vad ca un grup mare de conturi posteaza astazi pe un subiect, iar maine pe un cu totul alt subiect, ceea ce inseamna ca sunt grupuri de conturi utilizate doar pentru propaganda", a explicat fostul director de la Cambridge Analytica.Amintim ca Wylie este cel care a dezvaluit pentru publicatiile New York Times si Observer ca firma Cambridge Analytica, detinuta de miliardarul specializat in tranzactii speculative Robert Mercer si condusa la acea vreme de Steve Bannon, a participat la campania electorala a lui Donald Trump folosind fraudulos profilurile Facebook a milioane de alegatori americani pentru a construi un puternic program software in scopul anticiparii si influentarii preferintelor electorale.Aceeasi companie de analize a fost implicata in campania pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana (Brexit) . Steve Bannon a devenit in august 2017 director al echipei de campanie a lui Donald Trump.Firma Cambridge Analytica a utilizat date sustrase in 2014 din conturile Facebook pentru a stabili profilurile alegatorilor americani si a le trimite reclame politice personalizate.