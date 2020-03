Fraudele ascunse in umbra pandemiei. Masuri de detectare si prevenire

Deoarece s-a observat deja o crestere a atacurilor de tip phishing, este important sa intensificam gradul de constientizare a securitatii digitale in aceasta perioada.De exemplu, mentionam cererea ridicata de echipamente medicale, precum mastile chirurgicale, care au adus la aparitia multor magazine online false, website-uri si conturi de social media care pretind ca vand aceste produse online.Inclusiv Interpol, CERT.RO si Agentia pentru Securitate Cibernetica a Uniunii Europene (ENISA) au atentionat public ca s-au inmultit cazurile in care se profita de situatia generata de pandemia COVID-19, avand loc diverse inselatorii financiare, indeosebi criminalitate cibernetica. Iar sumele pot depasi in unele cazuri 100.000 de dolari.Printre cele mai comune metode folosite de infractori sunt frauda telefonica si e-mail-urile de tip phishing.In cazul fraudei telefonice, criminalul poate pretinde ca suna din partea unui spital sau al unei clinici unde un apropiat a fost internat si necesita plata unor tratamente urgente.E-mailurile de tip phishing pot parea ca vin din partea autoritatilor, cu scopul de a obtine date de identificare, date financiare sau contin un atasament virusat.O alta modalitate implica hartile care indica gradul de raspandire a virusului COVID-19 si care, de fapt, ascund site-uri unde oamenii sunt incurajati sa instaleze diverse aplicatii pentru a avea acces la informatii.In acest mod este facilitat furtul de date de autentificare ale utilizatorilor.Angajatilor le este recomandat pe cat posibil sa nu amestece activitatile de munca cu cele de divertisment si timp liber pe acelasi dispozitiv si sa fie deosebit de atenti la orice e-mail care face referire la coronavirus.Atacatorii exploateaza situatia prin tot felul de e-mailuri si escrocherii.Pentru a preveni astfel de fraude, institutiile abilitate au facut o serie de recomandari care trebuie avute in vedere:Verificati istoricul companiilor care pretind ca ofera servicii si echipamente medicale pentru a confirma legitimitatea acestora.Evaluati cu atentie e-mail-urile prin care vi se ofera echipament medical sau vi se cer informatii personale in ...citeste mai departe despre " Fraudele ascunse in umbra pandemiei. Masuri de detectare si prevenire " pe Ziare.com