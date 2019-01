Furt de date fara precedent in Germania: Hackerii au atacat in premiera cea mai intima sfera a vietii

Greu de crezut ca ne mai impresioneaza inca atacurile hackerilor. Am auzit deja despre toate genurile de incidente de acest fel, unul mai incredibil ca altul. In urma cu cateva saptamani, lantul hotelier american Marriott, prezent peste tot in lume, a anuntat ca de la o firma din concern au fost furate datele a peste 500 de milioane de clienti, inclusiv informatiile lor bancare. Un incident de dimensiune gigantica.Dar se poate si mai rau: cel mai amplu furt de date a fost facut public in 2013, cand au fost afectati peste un miliard de utilizatori ai Yahoo. Iar Germania nu a scapat nici ea desigur de astfel de atacuri.In urma cu cativa ani s-a aflat ca serviciul secret american NSA a spionat ani in sir telefonul mobil al cancelarului Angela Merkel . Apoi am aflat de un atac al hackerilor rusi asupra Bundestagului, incident in urma caruia au trebuit schimbate inclusiv dotarile hardware ale deputatilor germani.Doua cazuri foarte grave deci, asa ca de ce indignarea starnita de cel mai recent atac? Ne temem cumva ca democratia noastra este in pericol?Cazul in sineDespre ce a fost vorba acum: in decembrie, au fost publicate pe un link pe un cont de Twitter , intre timp dezafectat, datele politicienilor germani si ale altor persoane publice. Totul a fost construit ca un caldendar de Advent, in care in fiecare zi se deschidea publicului o noua usita cu date private ale celor afectati.Este vorba de actori faimosi in Germania, ca Till Schweiger, de politicieni de cel mai inalt nivel, ca presedintele federal Frank-Walter Steinmeier, cancelarul Angela Merkel (CDU), sefa CDU Annegret Kramp-Karrenbauer sau cea a SPD Andrea Nahles. In jur de 1.000 de persoane au cazut victime acestui furt de date.Ce este special la acest atacCeea ce este special la acest atac este nu atat faptul ca este vorba de celebritati, ci mai ales modul in care au fost aceste persoane vizate - au fost furate informatii din afara sferei lor profesionale."In mod normal, la alte incidente de spionaj cibernetic similare care au avut loc in Germania erau vizate date despre functionarea guvernului federal sau a Bundestagului, nu a fost vorba de date private", explica pentru DW Sven Herpig, lider de proiect pentru politica internationala de securitate la Funda ...citeste mai departe despre " Furt de date fara precedent in Germania: Hackerii au atacat in premiera cea mai intima sfera a vietii " pe Ziare.com