Furukawa Electric LatAm si Intracom Telecom semneaza Parteneriatul Strategic pentru a adresa piata Internationala IoT si 5G

Abordarea centrata pe client, atat a Intracom Telecom precum si a companiei Furukawa, impreuna cu istoria indelungata si de succes in domeniile in care acestea activeaza, viziunea impartasita de a construi retele durabile, reducerea costurilor totale de implementare si operare precum si proiectarea unor solutii dedicate, capabile de a genera venituri suplimentare in domeniile IoT si 5G, sunt cateva dintre principiile care stau la baza acestui parteneriat.Mai exact, acest parteneriat strategic se axeaza pe dezvoltarea de solutii integrate, de Fibra Optica si Tehnologii Radio, impreuna cu Furukawa Electric.Furukawa Electric furnizeaza solutii GPON, WDM si de cablare, iar Intracom Telecom implementeaza solutiile sale de transport si acces radio, oferind operatorilor o gama mai larga de solutii pentru a adresa intr-un mod mai omogen infrastructura de transport fixa si mobila, cu optiuni de transmisiuni de mare viteza (multi-gigabit).Capacitatea avansata de cercetare-dezvoltare a Intracom Telecom va sustine necesitatea particularizarii si chiar a proiectarii unor noi solutii software.Ambele Grupuri vor sa creeze sinergii profitabile, in principal in America Latina precum si in regiunea iberica, prin mobilizarea prezentei acestora in pietele internationale.Domnul Foad Shaikhzadeh, Presedintele si Directorul Executiv al Furukawa Electric LatAm S.A., a comentat: "Furukawa este foarte incantata sa anunte acest parteneriat cu Intracom Telecom. Obiectivul nostru este de a oferi servicii mai bune clientilor nostri care vor avea acces la cea mai buna solutie de tip One -Stop-Shop. Aplicatii precum IOT, Smart Cities, Industry 4.0, conectivitatea si transportul necesare sistemelor 5G precum si streamingul video, necesita retele hibride fibra-radio din ce in ce mai complexe. Astfel putem oferi suma dexteritatii fiecarei retele, fie cea a fibrei optice de banda ultralarga sau implementarea rapida si mai putin invaziva a infrastructurii oferite de solutia radio."Domnul Mohamed Ahmed, Presedintele si Directorul Executiv al Furukawa Electric LatAm S.A., a declarat: "Suntem cu adevarat onorati sa incheiem un parteneriat cu Furukaw ...citeste mai departe despre " Furukawa Electric LatAm si Intracom Telecom semneaza Parteneriatul Strategic pentru a adresa piata Internationala IoT si 5G " pe Ziare.com