De data aceasta, filiala Samsung din Vietnam a postat pe canalul de YouTube trei clipuri de promovare.Cele trei clipuri nu au impreuna mai mult de 20 de secunde, dar contin suficiente indicii pentru a confirma doua caracteristici tehnice care erau vehiculate neoficial pana acum.Prima dintre acestea vizeaza camera frontala. Conform titlului unuia dintre cele trei teasere, aceasta va fi capabila sa filmeze in format 4K.Filmarea 4K prin intermediul camerei frontale, care este folosita in general pentru selfie-uri si comunicarea video cu aplicatiile de chat, nu este tocmai o functie de care utilizatorii aveau neaparata nevoie, ci mai mult o caracteristica utila in scopuri de marketing.Tot prin intermediul unuia din cele trei teasere se confirma faptul ca Galaxy S10 va putea alimenta wireless alte dispozitive. Incarcarea wireless inversa se va face cu 9W, in vreme ce incarcarea wireless normala va beneficia de 15W.Galaxy S10, impreuna cu primul smartphone pliabil al producatorului coreean, va fi prezentat oficial pe 20 februarie. In saptamana ramasa, Samsung va incerca sa atraga cat mai mult atentia utilizatorilor si a presei prin astfel de campanii.Vezi care sunt cele mai asteptate smartphone-uri din 2019: De la telefonul pliabil al Samsung la uriasul iPhone si chinezarii ultraperformante ...citeste mai departe despre " Galaxy S10 va incarca wireless alte dispozitive si va avea o camera frontala cu filmare 4K " pe Ziare.com