Galaxy S20 se lanseaza pe 11 februarie - Zvonurile despre cea mai noua gama de smartphone-uri de la Samsung

Se pare ca gigantul sud-coreean va prezenta cel putin trei dispozitive: Galaxy S20, Galaxy S20 Plus si Galaxy S20 Ultra.Unele informatii indica si lansarea unui nou telefon pliabil, Galaxy Z Flip, precum si a unei noi generatii de casti - Galaxy Buds Plus.The Verge a facut o lista cu zvonurile legate de evenimentul Samsung de pe 11 februarie.S20 si S20 PlusSuccesoarele S10 si S10 Plus s-ar putea numi S20 si S20 Plus. E posibil sa fi fost botezate asa dupa anul lansarii sau ca o aluzie la tehnologiile avansate cu care sunt dotate.Trei mari schimbari se asteapta de la ele:- ecran de 120Hz, care ofera o rata de refresh superioara, imbunatatind astfel afisarea animatiilor;- sistem de patru camere foto (fata de 3, cate au cele din gama S10) imbunatatite: una ultra-wide (cu distanta focala scurta) cu rezolutie de 12 megapixeli, una telephoto (cu distanta focala mai lunga) de 64 megapixeli, una principala de 12 megapixeli si un senzor 3D (desi e posibil ca acesta sa fie disponibil doar la versiunea Plus).- ecrane mai mari: zvonurile arata ca S20 va avea un display cu diagonala de 6,2 inchi (fata de 6,1 cat are S10), iar S20 Plus - 6,7 inchi, acesta din urma avand si o baterie mai performanta (4.500 mAh fata de 4.100, cat ar urma sa aiba S20).In ceea ce priveste designul, Samsung nu pare sa fi facut schimbari majore, asa ca generatia S20 va semana destul de mult cu cea precedenta.S20 UltraAcesta se contureaza a fi adevaratul star al evenimentului: va fi un telefon ultra-premium, cu ecran mai mare, cu o baterie mai performanta si cu specificatii inalte cand vine vorba de sistemul de camere foto.Zvonurile arata ca va avea un display de 6,9 inchi (mai mare si decat Galaxy Note 10 Plus - 6,8 inchi), o baterie de 5.000 mAh si pana la 16GB de RAM.Sistemul de camere foto va fi peste dotarile lui S20 Plus. Astfel, in loc de camera principala de 12 megapixeli, S20 Ultra ar urma sa aiba una de 108 megapixeli, la care Samsung lucreaza de ceva vreme. Mai mult, va veni la pachet cu un soft ce permite zoom 100x, dar si alte imbunatatiri ce vor spori semnificativ calitatea fotografiilor.Camera frontala ar putea beneficia de un upgrade major, de la 10 la 40 megapixeli.